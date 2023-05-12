"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا حصل تسرّب لمادّة الغاز في المنزل؟

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

فاطمة تتكلم عن تعدد زيجاتها في "أحمر بالخط العريض" وتشعل تويتر... أي رجل تختار؟