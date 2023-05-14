الممثل حسام تحسين بيك في "المجهول": أعمال البيئة الشاميّة شوّهت الواقع... وهذا ما قاله عن "باب الحارة"

الممثل حسام تحسين بيك في "المجهول": أعمال البيئة الشاميّة شوّهت الواقع... وهذا ما قاله عن "باب الحارة"



حلّ الممثل حسام تحسين بيك ضيفًا على حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر الـLBCI.



وخلال الحلقة، تطرّق تحسين بيك الى أعمال البيئة الشاميّة معتبرًا أنها تشويه للواقع السوري.



وماذا قال عن مسلسل "باب الحارة" الذي شارك فيه بدور الحارس؟



الإجابة في الفيديو أدناه:



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