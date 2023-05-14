0min

حسام تحسين بيك يتحدث عن أبرز الممثلين السوريين... وهذا ما قاله عن مكسيم خليل!

حسام تحسين بيك يتحدث عن أبرز الممثلين السوريين... وهذا ما قاله عن مكسيم خليل!



كشف الممثل حسام تحسين بيك في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال ليل السبت عبر شاشة الـLBCI أن مكسيم خليل أقل قدرة من قصي خولي وباسل خياط وتيم حسن.



أمّا بالنسبة للممثل جمال سليمان، فقال تحسين بيك أن سليمان "أبهر المصريين في دور الصعيدي وتفوّق عليهم". لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا