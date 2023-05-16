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آخر الأبحاث حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والسلوك الجنسي في The Researcher هذا الأسبوع
اخبار البرامج
2023-05-16 | 03:48
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آخر الأبحاث حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والسلوك الجنسي في The Researcher هذا الأسبوع
"العلاقات الجنسية" موضوع الحلقة المقبلة من برنامج The Researcher الخميس.
أسئلة كثيرة سيجيب عنها من منطلق علمي، الدكتور فيصل القاق الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد ومدير برنامج الصحة الجنسية المتكاملة للنساء في الجامعة الأميركية في بيروت.
القاق سيجيب على العديد من الأسئلة حول مفهوم الصحة الجنسية وأبرز المشاكل التي يواجهها الناس في علاقاتهم وسبل علاجها.
وسيتناول آخر الأبحاث التي قام بها عن الصحة الجنسية، وعما إذا كانت هذه الأبحاث اصطدمت بمعوقات مجتمعية وعقائدية ودينية، مع الإشارة الى أن الاهتمام بالصحة الجنسية ظهر ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما سيتطرق الى أهداف برنامج الصحة الجنسية المتكاملة للنساء(WISH) ، الذي أطلق في الجامعة الأميركية وموضوع الصحة الجنسية لدى مرضى سرطان الثدي وأمراض القلب.
وسيتناول أهداف الأبحاث التي نفذها حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والمتعلقة بالسلوك الجنسي ونتائجها، وموضوع التوجهات الجنسية والميول الى نفس الجنس وعن الأسباب.
وبالإضافة الى ذلك، سيتطرّق الدكتور فيصل القاق الى تفاصيل الدراسة التي تناولت رأي الأطباء بمثليي الجنس وأهدافها ونتائجها لجهة تقبّل هذه المجموعات المهمشة.
وفي تقارير مصورة تتناول الدكتورة بريجيت خوري، رئيسة الشعبة الدولية للجمعية الأميركية لعلم النفس والأستاذة المحاضرة بقسم علم النفس بالـAUB، موضوع ارتباط المشاكل الصحة الجنسية بمشاكل نفسية يمكن أن يعاني منها سواء المرأة أو الرجل، وأيضاً موضوع العلاجات النفسية للمشاكل الجنسية وأهدافها وأخر الأبحاث التي نفذتها عن الـ LGBT أو المثلية.
وبفقرة "شو قولك مع محمد يحيى التنير"، ما الذي يعرفه الناس عن المشاكل الجنسية وكيف يمكن معالجتها؟ ولماذا يرى البعض أنها قد تؤدي الى الطلاق؟
وفي الحلقة في فقرةOUT OF THE BOX ، كيف تنظر الممثلة برناديت حديب إلى موضوع التوعية الجنسية في المدارس، وهل تعرضت لتحرش جنسي؟ كيف تنظر الى المثلية الجنسية؟ إضافة الى جملة أسئلة ستجيب عنها خلال الحلقة.
آخر الأخبار
اخبار البرامج
The Researcher
الصحة الجنسية
العلاقات الجنسية
فيصل القاق
السلوك الجنسي
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