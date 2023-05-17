الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-05-17 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
ابراهيم مرعشلي نجمٌ تلفزيونيّ ومسرحيّ وسينمائيّ قدّم أشهر الأعمال خلال حقبة ذهبيّة من تاريخ لبنان الفنّي.
"كابتن بوب"، "ابراهيم أفندي"، "المعلّمة والأستاذ"، وغيرها من الأعمال التي أدخلت الفرحة الى قلوب اللبنانيّين وطُبعت في ذاكرتهم، نسترجعها في هذه الحلقة التكريميّة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد وضيوفها ابنة الراحل ابراهيم مرعشلي المُمثّلة لمى مرعشلي، ابنه المُمثّل طارق مرعشلي، المُمثّل جورج دياب، المُمثّلة وفاء طربيه، الكاتب والسيناريست جان خالد، المُمثّلة ميراي بانوسيان، المُمثّلة فاديا عبود والمُمثّل وسام صبّاغ.
كما سيُطلّ في تقارير مُصوّرة المُمثّلة كارلا بطرس، والمُمثّل سمير معلوف، وسيُغنّي من أعمال الراحل الفنّانون سعد حمدان، مايا نعمة، أديب بدران والطفل سيمون برشان.
"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
آخر الأخبار
اخبار البرامج
ابراهيم مرعشلي
المسرح
The Stage
كارلا حداد
LBCI
التالي
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
آخر الأبحاث حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والسلوك الجنسي في The Researcher هذا الأسبوع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-05-04
"شيخ الملحّنين اللبنانيّين" فيلمون وهبي نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-05-04
"شيخ الملحّنين اللبنانيّين" فيلمون وهبي نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
0
اخبار البرامج
2023-04-26
ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
اخبار البرامج
2023-04-26
ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
0
اخبار البرامج
2023-03-16
الراحل عازار حبيب نجم حلقة هذا الأسبوع من "المسرح The Stage" على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-03-16
الراحل عازار حبيب نجم حلقة هذا الأسبوع من "المسرح The Stage" على الـ"LBCI"
0
اخبار البرامج
2023-03-08
"أسطورة الفرح" الراحلة فريال كريم في "المسرح The Stage" هذا الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-03-08
"أسطورة الفرح" الراحلة فريال كريم في "المسرح The Stage" هذا الجمعة على الـ"LBCI"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
0
اخبار البرامج
2023-05-16
آخر الأبحاث حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والسلوك الجنسي في The Researcher هذا الأسبوع
اخبار البرامج
2023-05-16
آخر الأبحاث حول الصحة الجنسية في لبنان والمنطقة والسلوك الجنسي في The Researcher هذا الأسبوع
0
أخبار سياسية
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
أخبار سياسية
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
0
عالم الطبخ
2023-05-15
وصفتان مميزتان على طريقة الشيف فادي زغيب... كيف حضّر الـ"Cheese Burger Soup" والـ"Steak Tartare"؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-05-15
وصفتان مميزتان على طريقة الشيف فادي زغيب... كيف حضّر الـ"Cheese Burger Soup" والـ"Steak Tartare"؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:13
فرق وزارة الأشغال عملت على فتح طريق عيناتا الأرز
أخبار لبنان
17:13
فرق وزارة الأشغال عملت على فتح طريق عيناتا الأرز
0
أخبار دولية
01:34
واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لاعتقال قرصان معلوماتية روسي
أخبار دولية
01:34
واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لاعتقال قرصان معلوماتية روسي
0
آخر الأخبار
2023-05-10
مريضة بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الزهراء.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81024090
آخر الأخبار
2023-05-10
مريضة بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى الزهراء.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 81024090
0
أخبار لبنان
05:21
كركي : قبول رخص السوق منتهية الصلاحية بعد 2022/1/1 حتى 2023/12/31
أخبار لبنان
05:21
كركي : قبول رخص السوق منتهية الصلاحية بعد 2022/1/1 حتى 2023/12/31
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
0
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
0
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
5
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
6
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
7
حال الطقس
02:45
الطقس الحار مستمرّ...
حال الطقس
02:45
الطقس الحار مستمرّ...
8
صحف اليوم
00:39
أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)
صحف اليوم
00:39
أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store