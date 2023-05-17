"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

ابراهيم مرعشلي نجمٌ تلفزيونيّ ومسرحيّ وسينمائيّ قدّم أشهر الأعمال خلال حقبة ذهبيّة من تاريخ لبنان الفنّي.



"كابتن بوب"، "ابراهيم أفندي"، "المعلّمة والأستاذ"، وغيرها من الأعمال التي أدخلت الفرحة الى قلوب اللبنانيّين وطُبعت في ذاكرتهم، نسترجعها في هذه الحلقة التكريميّة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد وضيوفها ابنة الراحل ابراهيم مرعشلي المُمثّلة لمى مرعشلي، ابنه المُمثّل طارق مرعشلي، المُمثّل جورج دياب، المُمثّلة وفاء طربيه، الكاتب والسيناريست جان خالد، المُمثّلة ميراي بانوسيان، المُمثّلة فاديا عبود والمُمثّل وسام صبّاغ.



كما سيُطلّ في تقارير مُصوّرة المُمثّلة كارلا بطرس، والمُمثّل سمير معلوف، وسيُغنّي من أعمال الراحل الفنّانون سعد حمدان، مايا نعمة، أديب بدران والطفل سيمون برشان.



"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".





