المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي دومينيك أبو حنا بعد غدٍ الجمعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت لبنان

تُطلّ المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة للحديث عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة"، الذي انفردت الـ"LBCI" بعرضه تلفزيونيّاً، وهو متوفّر للمُشاهدة على موقع القناة الإلكتروني.

"The Cypriot Maronites" اتّخذ أكثر من عام من التصوير في عددٍ من مُدن قبرص التركيّة كـ"كورماكيتيس، وأسوماتوس، وآيا مارينا، وكرباشا"، وقد أراد الفيلم الوثائقي الاجتماعي الثقافي الإضاءة على جذور القبارصة الموارنة الذين أتوا الى قبرص منذ أكثر من 1200 عام وترسّخوا فيها، ليَنقل صورة مجتمع ٍ يتمسّك بهويّته ووجوده، ويُحافظ على ثقافته وتقاليده المارونيّة، على الرغم من تقلّص عدده بعد وصول القاعدة العسكريّة التركيّة إلى شمال قبرص.

عن قصص مُعاناة القبارصة الموارنة المُؤلمة، وعن الخوف والمشاعر الإنسانيّة التي اختبرتها خلال تصوير الوثائقي الذي اختير في خمس مهرجانات، ستتحدّث لبكي في هذه الحلقة الخاصّة، التي تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي دومينيك أبو حنا بعد غدٍ الجمعة الساعة السادسة مساءً بتوقيت لبنان.

وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" إنتاج وإخراج "Lumens Film Production-كارمن لبكي".