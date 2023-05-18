لصّ يعترف بجرائمه علناً ويطلب السماح من والده على الهواء... فهل سيقبل الأخير؟ (فيديو)

في حلقة لا تشبه سواها، أطلّ شاب يُدعى هاني مع الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "احمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI ليروي قصّته الغريبة للمرة الأولى علناً.

واعترف هاني للمشاهدين بأنه يُمارس "مهنة السرقة" بشكل متكرر وأنه "حرامي معروف" في العاصمة بيروت، معتذراً من جميع الأشخاص الّذين سرق منهم مقتنيات وأموال خلال السنوات الفائتة.

ويعيش هاني معظم حياته في السجن، وقد قُبض عليه أكثر من 25 مرة. وفي كلّ مرة كان يقضي عاماً أو أكثر خلف القضبان قائلاً إنه لم يتمتع بطعم الحرية لمدة تتخطى 3 أشهر.

وفي سياقٍ متّصل، روى هاني قصّته المأساوية وتتمثل بتعرّضه للاغتصاب من قبل جاره عندما كان يبلغ من العمر 11 عاماً، والتي لا تزال تؤثر فيه حتى اليوم.

وأدّت هذه الصدمة إلى لجوء هاني للآفات السيئة مثل تعاطي الممنوعات والسرقة، الأمر الّذي جعل والديه ينفران منه على مرّ السنوات. ومن هذا المنطلق، طلب هاني من مالك مكتبي توجيه اعتذار علني إلى والده عبر الهاتف، فهل سيقبل الأخير مسامحة ابنه؟