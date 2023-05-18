بعد 40 عاماً من العذاب... فاطمة تبحث عن حبّ حياتها فؤاد وهكذا كانت النتيجة في "أحمر بالخط العريض"! (فيديو)

لجأت سيدة أردنية إلى الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI بهدف الحصول على خاتمة لقصة حبّ أخلصت لها لمدة 40 عاماً.

وفي التفاصيل، فقد اتّصلت السيدة فاطمة بالإعلامي مالك مكتبي وروت له قصّتها، عنها ورجل يُدعى فؤاد، كانا قد عاشا قصة حبّ جميلة منذ 40 عاما في الأردن. وبعد عودته إلى لبنان، انقطعت سُبل الوصال بينهما وباتت فاطمة في حيرة لامتناهية.

وطلبت فاطمة من مالك مكتبي مساعدتها في العثور على حبّ حياتها، فنجح بتلبية طلبها واستدعى الرجل الستيني فؤاد إلى الاستديو. عندها، أقرّ بأنه فقد التواصل مع فاطمة واستمرّ في حياته وتزوّج منذ 25 عاما ولديه ولدين.

وللحصول على خاتمة للقصة، اتّصل الإعلامي مالك مكتبي بالسيدة فاطمة، الّتي تمكنت من مواجهة حبيبها فؤاد بعد سنوات طويلة من العذاب والفراق. فكيف كان ردّ فعل الطرفين؟