فلّة الجزائرية برسالة من القلب... هل اعتذرت من جمهورها عن غيابها الطويل؟

فلّة الجزائرية برسالة من القلب إلى جمهورها

حلّت الفنانة فلّة الجزائرية ضيفةً على حلقة هذا الأسبوع من المجهول مع الإعلامي رودولف هلال، وذلك بعد غياب ملحوظ عن الشاشة وعن جمهورها.



وتوجّهت الفنانة فلّة الجزائرية برسالةٍ من القلب إلى جمهورها. فماذا قالت؟ وهل اعتذرت عن غيابها الطويل؟