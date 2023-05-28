ماريا معلوف بتصاريح نارية في المجهول: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان"!

استضاف الإعلامي رودولف هلال في حلقة السبت من المجهول عبر الـLBCI الإعلامية ماريا معلوف.وخلال الحلقة أدلت معلوف بتصاريح نارية في السياسة وقالت: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان".شاهدوا الفيديو أدناه لمعرفة بعض التصاريح التي أدلت بها معلوف خلال الحلقة: