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ماريا معلوف بتصاريح نارية في المجهول: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان"!

اخبار البرامج
2023-05-28 | 03:14
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ماريا معلوف بتصاريح نارية في المجهول: &quot;راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان&quot;!
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ماريا معلوف بتصاريح نارية في المجهول: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان"!

ماريا معلوف: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان"!

استضاف الإعلامي رودولف هلال في حلقة السبت من المجهول عبر الـLBCI الإعلامية ماريا معلوف.

وخلال الحلقة أدلت معلوف بتصاريح نارية في السياسة وقالت: "راسي أكبر من أن يستوعب الغوغائية في لبنان".

شاهدوا الفيديو أدناه لمعرفة بعض التصاريح التي أدلت بها معلوف خلال الحلقة:

 

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