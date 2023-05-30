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ما علاقة التدخين بالتنفّس السليم والرئة السليمة؟ وماذا عن نتائج الأبحاث حول أدوية الربو وتخفيض نوباته؟
اخبار البرامج
2023-05-30 | 04:14
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ما علاقة التدخين بالتنفّس السليم والرئة السليمة؟ وماذا عن نتائج الأبحاث حول أدوية الربو وتخفيض نوباته؟
ماذا عن الابحاث حول النظام الغذائي في قسم العناية المشددة في مستشفيات لبنان؟
"التنفس السليم والرئة السليمة" موضوع حلقة الخميس من برنامج "The Researcher" على الـ"LBCI".
أسئلة كثيرة سيجيب عنها رئيس قسم طب الرئة والعناية المركّزة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور بيار بوخليل وتتعلق بعوارض الإنسداد الرئوي والتنفس الاصطناعي والعناية المركزة...
الدكتور بو خليل سيكشف عن نتائج الدراسة التي أجراها في الجامعة الأميركية في بيروت حول علاقة التدخين بالانسداد الرئوي، وسلامة الرئتين عند التوقف عن التدخين. كما سيتحدّث عن نشاط وكثرة المولدات الكهربائية واختلاط المصانع بالأماكن السكنية في لبنان، والتي تؤدي لانبعاث الدخان الملوّث المُسبّب أيضاً للإنسداد الرئوي.
وستتناول الحلقة موضوع الربو الذي يعتبر من الأمراض الصدرية التي تضرب الرئتين وأيضاً تفاصيل ونتائج الأبحاث السريرية التي نفّذها حول الأدوية للتحكم بالربو وتقليل نوباته أو الحد منها.
الدكتور بو خليل سيتكلم عن الأمراض الأكثر شيوعاً التي تحتاج لدخول العناية المُشدّدة، وسيجيب على موضوع المخاطر التي قد تصيب المريض في حال التقاطه بكتيريا أو فيروسات من أجهزة التنفس وكيفية تلافي هذه المخاطر. كما سيكشف عن الأبحاث التي أجراها حول النظام الغذائي المُتّبع مع المرضى في العناية المشددة في المستشفيات. وسيتكلم عن تفاصيل الآلة التي تم تصنيعها في لبنان خلال جائحة كورونا، علماً أنّه كان من الذين عملوا عليها مع فريق متكامل.
وفي الحلقة أيضاً، سيكشف الفنان ناجي الأسطا ضمن فقرة "Out of the Box" عن الفعل الذي استفزه في حياته، ومتى يشعر أنّ حريته الشخصية في خطر، كما سيتحدّث عن تجربته عندما أصيب بكورونا، وكيف تعرّضت حياته للخطر بسبب التدخين.
وفي فقرة "شو قولك مع محمد يحيى التنير"، سنشهد كيف يُميّز الناس بين نفس النرجيلة والتنفس الإصطناعي عندما ينقطع نفسهم...
برنامج The Researcher فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، تتابعونه كل خميس الساعة التاسعة والنصف مساء على الـLBCI.
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