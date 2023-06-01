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موقف مؤثّر...صديقتان جمعتهما "مصيبة السرطان" تلتقيان بعد غياب في "أحمر بالخط العريض"
اخبار البرامج
2023-06-01 | 09:19
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موقف مؤثّر...صديقتان جمعتهما "مصيبة السرطان" تلتقيان بعد غياب في "أحمر بالخط العريض"
كشفت الطفلة "حنين" في حلقة "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI مع الإعلامي مالك مكتبي عن إصابتها بمرض السرطان الخبيث الّذي أفقدها عينها مما جعلها عرضة للتنمر.
وتمكّن الإعلامي مالك مكتبي من تحقيق أمنيتين لحنين (10 أعوام) في الحلقة. تتمثل الأولى بحضور صديقتها جيسي الّتي أمضت أوقات ثمينة معها خلال علاجها في المستشفى، والثانية بقضاء يوم كامل مع عناصر الصليب الأحمر، وذلك بعدما أعلنت أنها تتمنى التطوع في الجمعية في المستقبل.
وتكللت الحلقة وعنوانها "إنتصار على الموت"، بمواقف مؤثرة أبرزها لقاء الصديقتين بعدما تمكّن مالك مكتبي من جمعهما بعد سنوات من الغياب.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
هنا
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الطفلة حنين
أحمر بالخط العريض
شاشة الـLBCI
الإعلامي مالك مكتبي
مرض السرطان
التنمر
فقدان
عين.
ما علاقة التدخين بالتنفّس السليم والرئة السليمة؟ وماذا عن نتائج الأبحاث حول أدوية الربو وتخفيض نوباته؟
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