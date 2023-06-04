محمد دايخ في "المجهول" عن التهديدات الّتي طالته: "أنا ملّيت"

كشف الكوميدي محمد دايخ في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال ليل السبت أنه قد "ملّ" من التهديدات الّتي كانت ولا تزال تطاله.

وبعدما سُئل عما إذا "شعر الخوف" عقب التهديدات الّتي تعرّض لها بعد بثّ الحلقة الأولى من برنامج "تعا قلو بيزعل" عبر شاشة الـLBCI، قال دايخ: "أنا من زمان ما بخاف... والبيئة ربتنا ما نخاف فكيف بدنا نخاف من البيئة؟".

وأضاف: "بسّ أنا ملّيت... وإذا الشعب بهاجم الكوميدي بهذه الطريقة بدلاً من السياسي... شو بدّك تقلو؟".

كما أوضح أن لا أحد يُمثّل قناعاته "ولا بشري ولا حزب ولا مشروع" و"المشكلة إنو بعد في لبنانيّين بمثلن حدا".