في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟

"طب الطوارئ"، موضوع الحلقة المقبلة من برنامج THE RESEARCHER ، حيث سيكشف الدكتور أمين قزي، رئيس الجمعية اللبنانية لطب الطوارئ LSEM في نقابة أطباء لبنان عن الكثير من الأسئلة، عن الأبحاث التي نفذها وتناولت العنف ضد العاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات في لبنان، والنتائج التي وصلت اليها الأبحاث، والعوامل الأكثر شيوعاً التي تؤدي لهذا العنف، وإذا هو عنف جسدي أو لفظي.

وسيكشف قزي عن السياسة والتدابير التي يتم إعتمادها لمكافحة العنف في قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وسيتطرق من خلال الأبحاث التي نفذها، للتحديات التي تواجهم أمام تقديم رعاية صحية جيدة في أقسام الطوارئ وكيفية بناء شبكة أمان لنظام طب الطوارئ.

وفي الحلقة تقرير مصور مع الدكتور مازن السيد البروفيسور الأخصائي في طب الطوارئ، حول كيفية تعامل الأفراد مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى ضمن إطار قانوني، وكيفية حماية الذي ينقذ المريض الذي توقف قلبه، بهدف إنقاذ أكبر عدد من المرضى.

وفي تقرير مصور آخر، ستكشف رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية الدكتورة إيفلين حتي عن العوامل اللي ساعدتهم في مستشفى الـAUB في بناء الخطط الّتي ينفذونها في الكوارث الكبيرة.

وفي فقرةOUT OF THE BOX ستكشف الفنانة نيللي مقدسي عن الشخص الذي ينعش قلبها وتبادر للإتصال به في حال احتاجت للمساعدة في الحالات الطارئة.

وفي فقرة "شو قولك " يستطلع محمد يحيى التنير رأي الناس عن معاناتهم مع النوبات القلبية.