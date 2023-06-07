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LBCI

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟

اخبار البرامج
2023-06-07 | 04:33
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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟

المسعفون يُرشدوكم في الفيديو أدناه عن الخطوات الواجب اتبّاعها عند تعرّض أي شخص امامكم للغرق..
 
 

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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا اردتم التأكد من ان العسل طبيعي او مغشوش؟
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