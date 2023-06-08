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مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2023-06-08 | 09:24
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مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)
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مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)

تدور أحداث حلقة "أحمر بالخط العريض" التي عُرضت ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI حول موضوع القاصرات المتزوجات، وقد استقبل الإعلامي مالك مكتبي مراهقتين تحلمان بالدراسة بعدما حُرمتا منها من أجل الزواج.

وفي سياق الحلقة، استقبل مالك مكتبي المراهقة وئام، البالغة من العمر 13 عاماً، والّتي اشتكت من حياتها الزوجية بعدما وجدت نفسها خارج المدرسة وفي منزلها الزوجي بعمر صغير جداً.

ثم استضاف مالك مكتبي شقيقتها الصغرى راما، البالغة من العمر 12 عاماً، والمخطوبة لرجل خارج عن إرادتها. وهذه الطفلة أيضاً تحلم بأن تصبح محامية في المستقبل، للدفاع عن حقوق المرأة والطفل... وهذا الحلم راودها نتيجة المعاناة الّتي تعيشها في منزل والدها.

أما بالنسبة للأب، السيد محمد، فاعتبر أن الدراسة لا فائدة منها والأمان يؤمنه الرجل فقط لا غير ما دفع به لاتخاذ قرار تزويج بناته.

وبعد جهود متواصلة، الأب والزوج قطعا وعداً على وئام بالسماح لها بالذهاب إلى المدرسة. كما وافق الأب على فسخ خطوبة راما والسماح لها أيضاً بالذهاب إلى المدرسة.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا
 

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أحمر بالخط العريض

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