جيني إسبر في المجهول :"أفتقد للأمان في حياتي"... وهذا ما كشفته عن حجم وديعتها في المصارف اللبنانية

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حلّت الممثلة جيني إسبر ضيفةً على حلقة هذا الأسبوع من المجهول مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI.وخلال الحلقة، وتحدثت إسبر عن موضوع الأمان لتكشف أنها تفتقد للأمان بكل أشكله في حياتها.وتطرقت جيني إسبر في حديثها عن أموالها العالقة في المصارف اللبنانية. فماذا كشفت عن حجم وديعتها؟الإجابة في الفيديو أدناه: