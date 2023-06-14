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شبكة العين صمام الأمان لنظر سليم... ما هي الأمراض التي تصيبها وكيف نحافظ عليها؟
اخبار البرامج
2023-06-14 | 08:13
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شبكة العين صمام الأمان لنظر سليم... ما هي الأمراض التي تصيبها وكيف نحافظ عليها؟
برنامج The Researcher يكشف دور لبنان في تطوير علاج اللطخة الصفراء
"شبكة العين" وآخر ما توصّلت إليه الأبحاث حول الحفاظ عليها لضمان صحة النظر، موضوع الحلقة الجديدة من برنامج The Researcher مع الدكتور زياد بشور المتخصص بأمراض شبكة العين والجراحة الشبكية في الجامعة الأميركية في بيروت.
وفي الحلقة سيتطرق بشور لأهم الأمراض التي تصيب شبكة العين، وسيجيب على أسئلة عدة منها عما إذا كانت الأمراض مشتركة للأعمار كافة، وهل ممكن أن تؤدي لفقدان النظر.
كما سيكشف عن الأبحاث التي نفذها حول هذه الأمراض، وبخاصة تلك التي تناولت اللطخة الصفراء أو التنكس البقعي في شبكة العين. وسيتكلم الدكتو بشور عن أهمية هذه الأبحاث وسبب استمرارها منذ 12 عاماً حتى اليوم لجهة تطوير العلاج، وعما إذا كانت الأدوية الجديدة التي تطرح في السوق تؤثر على نتائج الأبحاث على مر السنوات.
وسيتطرق الدكتور بشور الى موضوع النشفان الذي يصيب شبكة العين مع تقدم العمر وعن النتائج التي توصّلت إليها الأبحاث حول إمكانية إيقافه. إضافة الى خطر وجود أي مضاعفات للعلاج الذي يعطى لمرضى اللطخة الصفراء الذين خضعوا لعملية ماء زرقاء للعين أو الذين يتم علاجهم بالإبر بالعين.
وفي حلقة الخميس، سيتكلّم بشور عن تأثير مرض السكري على شبكة العين والفحوصات المطلوبة والعلاجات لتلافي فقدان النظر.
وفي فقرة Out Of The Box، سنتعرّف إلى أول امرأة لفتت نظر الفنان غسان الرحباني، وعما إذا يؤمن بصيبة العين، إضافة الى الشخص الذي يفديه بعيونه.
وفي هذه الإطلالة غير التقليدية سنعرف ما إذا كان الفنان غسان الرحباني يتبع سياسة "العين بالعين والسن بالسن" تجاه من يخطئ بحقه، وسيكشف عن الحدث الذي أبكاه بشدة في حياته، وعن الرسالة التي يوجهها اليوم للسيدة فيروز لكن بعين عاصي الرحباني.
أما في فقرة "شو قولك" يسلّط محمد يحيى التنير الضوء على معلومات الناس حول الأمراض التي تصيب العين والنظر وأسبابها وكيفية علاجها.
برنامج The Researcher فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، تتابعونه كل خميس الساعة التاسعة والنصف مساء على الـLBCI.
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شبكة العين
أمراض
أبحاث
اللطخة الصفراء
زياد بشور
عماد بو حمد
The Researcher
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