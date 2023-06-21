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"الشط لكل الناس" ترد على راغدة درغام: الحملة لا تنشر اي خبر الا اذا كان موثوقاً ومستنداً الى وقائع قانونية اكيدة

اخبار البرامج
2023-06-21 | 15:23
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&quot;الشط لكل الناس&quot; ترد على راغدة درغام: الحملة لا تنشر اي خبر الا اذا كان موثوقاً ومستنداً الى وقائع قانونية اكيدة
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"الشط لكل الناس" ترد على راغدة درغام: الحملة لا تنشر اي خبر الا اذا كان موثوقاً ومستنداً الى وقائع قانونية اكيدة

"الشط لكل الناس" ترد على راغدة درغام: الحملة لا تنشر اي خبر الا اذا كان موثوقاً ومستنداً الى وقائع قانونية اكيدة

 
صدر عن حملة الشط لكل الناس الرد التالي: 
 
"في إطار حق الرد نرسل لكم هذا البيان الذي يتضمن ردا على ما ذكرته  السيدة راغدة درغام ببرنامج 'المجهول' الذي عرض على شاشة الLBCI بتاريخ ١٨/٦/٢٣

تتأسف حملة 'الشط لكل الناس' على الاستهزاء وتحريف الحقائق الصادرة عن السيدة  الإعلامية راغدة درغام

ويهمها توضيح التالي: 
١. هدف الحملة حماية ما تبقى من الشاطىء اللبناني من التعديات والتلوث وحماية ثروته المائية وحفظ حق المواطن بالولوج الحر الى الشاطىء

٢. ان متابعي نشاطات الحملة يمكنهم التأكيد على مهنية الناشطين بحيث انهم لا يعملون على استهداف اشخاص معينين ولا على تنفيذ اجندات احزاب او اي اطراف اخرى. كما ان الحملة لا تنشر اي خبر الا اذا كان موثوقاً ومستنداً الى وقائع قانونية اكيدة. 

٣. بالصور والمستندات، تعدت السيدة راغدة درغام على الاملاك العامة البحرية حيث قامت بصب باطون وانشاء تصوينات وردم لاخفاء الطابق المفروض ان يكون سفلي مردوم ولقطع وحدة الشاطىء ومنع المرور الحر على الاملاك العامة البحرية المحاذية لعقارها مخالفةً الترخيص رقم ١٥٣١/ص/٢٠٢٢ الصادر عن وزارة الاشغال العامة والنقل ورخصة البناء عدد ٧/٢.٢٢ الصادرة عن بلدية كفرعبيدا وانظمة التنظيم المدني وقانون البيئة رقم   ٤٤٤/٢٠٠٢
وبما ان السيدة درغام عبرت انها 'تحترم من يشتغل بالاصول وأنها تحت سقف القانون وهي مستعدة لمعالجة التجاوزات' تسألها  حملة 'الشط لكل الناس' التعهد بعدم التعدي على الاملاك العامة البحرية وإزالة الردميات وما تبقى من حائط الدعم المنشأ على الاملاك العامة وإعادتها إلى ما كانت عليه ‏كما وانها تطلب من السيدة درغام حمايةً لما تبقى من الشاطئ اللبناني وحمايةً لحقوق الإنسان بالوصول الحر إلى الشاطىء التراجع عن طلب الترخيص المقدم بتاريخ 15‏/5‏/2023 لجانب وزير الاشغال العامة والنقل المطلوب فيه انشاء، على الاملاك العامة البحرية، ٤ تراس بمساحة اجمالية 270m2 وادراج وممر بطول ٩٠م،… ما يعتبر تعدياً مقصوداً على الاملاك العامة البحرية ولا يندرج بخانة تجاوزات حصلت عن طريق الخطأ. 

٤. تأكيداً على التعديات المذكورة اعلاه وعشرات المخالفات لقانوني البناء والبيئة التي لن تذكر في هذا البيان، راسلت قائمقامية البترون استناداً الى الكشف الفني الذي قامت به دائرة التنظيم المدني في البترون (كتاب رقم ٤٤٢/٢٠٢٣)، آمر مفرزة الشواطىء في لبنان الشمالي وطلبت تكليف من يلزم لتوقيف جميع الاشغال على العقار رقم ٢٩٨ العائد للسيدة درغام. كما وطلبت وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف الاعمال في تنفيذ رخصة البناء على العقار ذاته لمخالفة انظمة التنظيم المدني واعتبار الكتاب عدد ١٥٣١/ص/٢٠٢٢ بحكم الملغى. 

٥. تتمنى الحملة على المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال والسيد رودولف هلال مقاربة الامور من وجهات نظر مختلفة والاتصال بنا في حال تكرر هذا الموضوع او سواه لابراز ما لدينا من معطيات ونحن جاهزين لابراز كل المعلومات التي بحوذتنا بكل مهنية وشفافية."


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