بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!

بعد مرور 5 أعوام على الجريمة التي هزت قب الياس ولبنان، والتي وقعت إثر إشكال بسبب كوب قهوة أدى إلى مقتل طلال العوض وخليل القطان على يد مارك يمين، عادت القصة لتُفتح من جديد في برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI.



وبعد أن حاول الإعلامي مالك مكتبي إتمام المصالحة بين عائلات القصة، وباءت محاولاته بالفشل في حينها لأن "الجرح في وقتها كان ساخناً"، لم يستسلم أبداً.



وبدأت تتكشف بوادر المصالحة برعاية مكتبي منذ عامين، لتتم بشكل كامل وبدعم من الأيادي البيضاء والخيرين في المنطقة الآن.



وأخيراً وبعد أعوام تمت المصالحة والمصافحة بين بين والد القاتل وإبن الضحية.



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