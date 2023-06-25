"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّضتم لحروق من أشعة الشمس؟

رسالة مؤثرة من رندى كعدي إلى الساسة اللبنانيين: "نحنا كيف منعيش؟" (فيديو)

رسالة مؤثرة من رندى كعدي إلى الساسة اللبنانيين: "نحنا كيف منعيش؟" (فيديو)

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!