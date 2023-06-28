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"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

اخبار البرامج
2023-06-28 | 03:31
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"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
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"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟

 يجيب الأطباء والاختصاصيون بعلم النفس في الفيديو أدناه على سؤال: ماذا افعل اذا أريد التوقّف عن التدخين؟
 

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