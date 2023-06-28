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"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!

اخبار البرامج
2023-06-28 | 15:20
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&quot;توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته&quot;... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
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"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!

"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!

مناهل منصور، سيّدة بحرينية تعاني من مشكلة صحية هي فقر الدم المنجلي وهو اضطراب ينتمي إلى مجموعة من الاضطرابات تُعرف باسم مرض الخلايا المنجلية. وتؤثر هذه الحالة في شكل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم.

طبيب مناهل قال لها في فترة معينة أنها لن تعيش لفترة طويلة.

وحلت مناهل ضيفة في هذه الحلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، عبر شاشة الـ LBCI، وكان هدفها الأساسي أن تلتقي بالطفل خالد الذي كان ضيفاً في البرنامج في حلقة سابقة والذي يعاني من المرض نفسه.

هدف مناهل كان أن تمنح خالد الأمل وتؤكد له أنه أقوى من المرض، خاصة وأن طبيبه قال له تماما ما قاله لها طبيبها، فأرادت أن تحتفل معه بعيد ميلادها الأربعين، خاصة بعد أن قال لها الطباء في عمر الـ14 أنها لن تعيش أكثر من 40 يوماً.

وروت مناهل خلال الحلقة كيف واجهت الموت أكثر من 5 مرات، وأنها في عمر الـ14 سنة تعرضت لوعكة صحية بسبب المرض، توقف قلبها عن النبض على أثرها لدقيقتين.

وخلال الحلقة، أخبرت مناهل أنها توفيت لمدة دقيقتين، واصفة ما رأته في هذا الوقت، والنور القوي الذي شاهدته والسلام الذي شعرت به، وكيف عادت للحياة بنظرة جديدة.

وفي ختام الحلقة، فاجها خالد بقالب حلوة للاحتفال بعيد ميلادها.

لمشاهدة الحلقة كاملة إضغط هنا.

 
 

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