"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا دخل رذاذ في العين؟

في هذه الحلقة من "بلا معلميّة"، أطباء العيون والمسعفون يجيبون على: ماذا أفعل اذا دخل رذاذ في عيني؟

اليكم الاجابة في الفيديو أدناه..