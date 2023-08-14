"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّضتم للدغة أفعى؟

في هذه الحلقة من " بلا معلميّة" يجيب المسعفون والأطباء على سؤال: ماذا أفعل اذا تعرّضت للدغة أفعى؟

اليكم الاجابة في الفيديو أدناه...