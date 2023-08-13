"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا أردتم توضيب البراد بشكل صحيح؟

في هذه الحلقة من بلا معلميّة يشرح المتخصصون بالـFOOD SAFETY كيفية توضيب الطعام بالبراد بشكل صحيح..

الاجابة في الفيديو أدناه..