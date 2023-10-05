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"زمن" جديد الـ"LBCI" مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى

اخبار البرامج
2023-10-05 | 03:49
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&quot;زمن&quot; جديد الـ&quot;LBCI&quot; مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى
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"زمن" جديد الـ"LBCI" مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى

"زمن" جديد الـ"LBCI" مع الإعلاميّة راغدة شلهوب والنجمة كارول سماحة ضيفة الحلقة الأولى

ينطلق ابتداءً من هذا الأحد 8 تشرين الأوّل-أكتوبر البرنامج الجديد "زمن" ضمن شبكة برامج الخريف على الـ"LBCI".
 
هي لعبة "الزمن" في حياة ضيوف البرنامج...
 
زمن الماضي، الحاضر، والمستقبل في حياتهم العمليّة والشخصيّة بما فيها من بدايات، ونجاحات، وعقبات.
 
بين أسئلة خاصّة عن حياتهم، وأسئلة عامّة حول اهتمامات العالم العربي الفنيّة والإنسانيّة والبيئيّة والتكنولوجيّة، وغيرها... تغوص الإعلاميّة راغدة شلهوب في حوارات شيّقة مع ضيوفها من نجوم الفنّ في لبنان والعالم العربي، وضيفة افتتاح البرنامج النجمة كارول سماحة.
 
في "زمن"، ستُوقف شلهوب الوقت، لتُراجع مع ضيوفها كلّ المراحل...
 
"زمن" ابتداءً من هذا الأحد وكلّ أحد الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
 

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