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أجّلنا بس مكملين "لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!"... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد

اخبار البرامج
2023-10-08 | 05:48
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أجّلنا بس مكملين &quot;لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!&quot;... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد
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أجّلنا بس مكملين "لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!"... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد

أجّلنا بس مكملين "لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!"... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد

بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، سيتم تأجيل الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي والتي كانت ستعرض يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول الساعة 8:30 مساء على شاشة الـLBCI، وسيتم تحديد الموعد الجديد في وقت قريب.

هذه الحلقة التوعوية بامتياز حول سرطان الثدي، التي سيشارك فيها أطباء وقصص شفاء، ستكون حملة كبيرة تشارك بها الأيادي البيضاء لإحداث الفرق، مباشرة من المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB.
 

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