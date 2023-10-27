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LBCI
LBCI

منها "يا ليل يا عين" و"حلّها واحتلّها"... إليكم باقة من أجمل البرامج الترفيهية على الـLBCI

اخبار البرامج
2023-10-27 | 08:12
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منها &quot;يا ليل يا عين&quot; و&quot;حلّها واحتلّها&quot;... إليكم باقة من أجمل البرامج الترفيهية على الـLBCI
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منها "يا ليل يا عين" و"حلّها واحتلّها"... إليكم باقة من أجمل البرامج الترفيهية على الـLBCI

لطالما اشتهرت المؤسسة اللبنانية للارسال (LBCI) بالمحتوى السياسي الراقي الّتي تقدمه عبر شاشتها، إلى جانب البرامج الأخرى البعيدة عن عالم السياسيين وأحوال البلاد الاقتصادية والسياسية.
 
وفي الجانب الترفيهي، قدّمت LBCI منذ بداياتها برامج تسلية عديدة، تضمنت ألعاب ومسابقات شارك فيها الكثير من الناس على صعيد البلاد والعالم العربي.
 
وفي هذا السياق، نذكر في "اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري" أبرز المحطات الترفيهية الّتي عشقها مشاهدي القناة اللبنانية على مدى السنوات.
 
وتبدأ اللائحة ببرنامج "يا ليل يا عين" (1996) من تقديم طوني أبو جودة وكارلا حداد، يليها "حلّها واحتلّها" (2002) مع طوني بارود دير كالوستيان الّذي صُوّر في قلعة بفرنسا، "Deal or No Deal" (2006) من تقديم الإعلامي ميشال سنان، "هزي يا نواعم" (2007) وهي مسابقة رقص شرقي من فكرة المخرج سيمون أسمر.
 
وفي مرحلةٍ لاحقة، أي منذ عام 2010، باتت البرامج الترفيهية مختلفة عن السابقة، حيث أطلّ برنامج "ديو المشاهير" أو Celebrity Duets (2010) الّذي لاقى رواجاً كبيراً، وTop Chef (2011) الّذي ضمّ منافسين من جميع أنحاء العالم العربي، والبرنامج الترفيهي الرياضي "Splash" (2013) وبرنامج مسابقات الطبخ "إمي أقوى من إمك" (2017).
 
 

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ترفيه

يا ليل يا عين

حلها واحتلها

هزي يا نواعم

ديو المشاهير

اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري

شاشة

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