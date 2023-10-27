"لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه كمّلنا!"... بعد تأجيلها: ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي الليلة!

بعد أن تم تأجيلهل بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، سيتم نقل الحملة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي الليلة من أمام قصر سرسق في الأشرفية، مباشرة عبر الـLBCI.هذه الحلقة التوعوية بامتياز حول سرطان الثدي، سيشارك فيها أطباء وستعرض خلالها قصص شفاء، وستكون حملة كبيرة تشارك بها الأيادي البيضاء لإحداث الفرق.إشارة الى أنه قُبيل انطلاق الحملة، ستتم إضاءة مبنى قصر سرسق، ومبنى الـLBCI، ومبنى الـAUBMC