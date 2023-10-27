من أمام قصر سرسق الى العالم.... حملة توعوية حول سرطان الثدي من تنظيم ميرنا الصبّاح

من أمام قصر سرسق الى العالم.... حملة توعوية حول سرطان الثدي من تنظيم ميرنا الصبّاح



تنقل قناة الـLBCI مساء اليوم الجمعة مباشرة على الهواء، حملة توعوية حول سرطان الثدي ومخاطره وضرورة الفحص المبكر، من تنظيم السيّدة ميرنا الصبّاح، صاحبة مؤسسة Lebanese Breast Cancer Foundation، والتي تقام من أمام قصر سرسق في الأشرفية.



إشارة الى أن السيّدة ميرنا الصبّاح ناجية من مرض سرطان الثدي.



وتتضمن هذه الحملة مشاركة أطباء وقصص شفاء، ومداخلات من أشخاص من عالم الفن.