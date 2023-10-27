تزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي... إضاءة مبنى الـLBCI ومتحف سرسق باللون الوردي! (صور)

تزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي... إضاءة مبنى الـLBCI ومتحف سرسق باللون الوردي!



تمت إضاءة مبنى قصر سرسق ومبنى الـLBCI باللون الوردي بالتزامن مع عرض الحملة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي الليلة.



وتعرض عبر شاشة الـLBCI حلقة توعوية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، مباشرة من أمام قصر سرسق في الأشرفية.