"بدي شوف إبني عم يتخرج"... مريضة سرطان الثدي لارا فخرالدين تروي قصة رحلتها مع المرض!

تحدثت السيّدة لارا فخرالدين خلال حلولها ضيفةً في الحلقة المتخصصة للتوعية حول سرطان الثدي ليل الجمعة عبر شاشة الـLBCI، عن تجربتها مع المرض.وقالت أنها "بدأت في البداية تشعر بآلام في صدرها وتطورت إلى أوجاع في كتفيها"، متطرقة إلى رحلتها مع كشف مرض السرطان".وأضافت أنه في "اللحظة التي يعرف بها الفرد أنه مريض سرطان، عليه أن يختار بين أن يبقى في حالة من الحسرة والحزن أو أن يتقبل مرضه ويقاومه".وأكملت حديثها بكلمات مؤثرة كشفت خلالها أن إبنها، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، يشكل مصدر قوّة لها، قائلة: "أنا بدي شوف إبني عم يتخرج، بدي كون واقفة وعم زقفله".