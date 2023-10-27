في الحلقة الخاصة بالتوعية حول المرض... أسمهان يزبك تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها كمريضة سرطان ثدي! (فيديو)

تحدثت السيّدة أسمهان يزبك خلال حلولها ضيفةً في الحلقة الخاصة بالتوعية حول سرطان الثدي وجمع التبرعات لمساعدة المريضات، ليل الجمعة عبر شاشة الـLBCI، عن تجربتها مع المرض.وقالت أنه قد تم تشخيصها بسرطان الثدي منذ سنة ونصف تقريباً.وتطرقت السيّدة يزبك عن الصعوبات التي واجهتها كمريضة سرطان في لبنان، كانت أبرزها انقطاع الأدوية المتخصصة للعلاج.وكشفت أنها سوف تجري غداً "أوّل جلسة علاجية لها، مؤكدة أنها ستذهب بكل إيمان وقوّة".