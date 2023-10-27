مريضة سرطان الثدي تيريز حنّا تكشف عن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلة العلاج! (فيديو)

روت السيّدة تيريز حنّا خلال حلولها ضيفة في الحلقة الخاصة بالتوعية حول سرطان الثدي وجمع التبرعات لمساعدة المريضات، ليل الجمعة عبر شاشة الـLBCI، عن قصّة تجربتها مع المرض والصعوبات التي واجهتها خلال رحلة العلاج.وذكرت حنّا أنها كانت تقوم بجلسة العلاج الكيميائي قبل حضورها إلى المقابلة بساعات قليلة.وتحدثت عن الطريقة التي إكتشفت فيها المرض، موضحة أن هدفها الرئيسي هو التغلب عليه.كما تطرقت إلى أنها واجهت العديد من المشاكل خلال رحلتها العلاجية، كانت أبرزها عدم قدرتها على تأمين الأدوية للعلاج بسبب الإرتفاع الكبير في أسعارها.وختمت حديثها برسالة إلى جميع النساء حول ضرورة الالتزام بالفحوصات والصور سنوياً لأن الكشف المبكر يسهل عملية العلاج.