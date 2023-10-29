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"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

اخبار البرامج
2023-10-29 | 17:39
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&quot;أنا لست متديناً&quot;...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)
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"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

استضافت الاعلامية راغدة شلهوب الفنان الشامل مروان خوري في برنامج "زمن" عبر شاشة الـ LBCI في حلقة الأحد 29 تشرين الأول 2023.

وعند سؤاله عما اذا كانت زوجته تغار، أجاب مروان خوري بأنها تغار قليلاً ولكن بعقلانية.

وأضاف بأنه ليس شخصاً متديناً، وبأن ديانته المسيحية جعلته إنساناً منفتحاً. وزوجته ندى تشاركه في الطقوس والأعياد المسيحية، والعكس صحيح.

وأكد الفنان الشامل أنه يحب مشاركة زوجته في طقوس شهر رمضان المميز.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.
 

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