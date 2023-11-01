"سيّدة المسرح" سلوى القطريب نجمة افتتاح الموسم الجديد من "The Stage المسرح" على الـ"LBCI"

"سيّدة المسرح" سلوى القطريب نجمة افتتاح الموسم الجديد من "The Stage المسرح" على الـ"LBCI"



ينطلق ابتداءً من بعد غد الجمعة الموسم الثاني من البرنامج التكريمي الاستعراضي "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد على الـ"LBCI".

حلقات تكريميّة جديدة لأبرز عمالقة الفنّ لبنانيّاً وعربيّاً سيُقدّمها البرنامج، على وقع الموسيقى واللوحات الاستعراضيّة الفنيّة، وضمن حوارات غنيّة بأرشيف العمالقة الفنّي مع ضيوف عاصروهم ورافقوا مسيرتهم الفنيّة.

"سيّدة المسرح" وصاحبة المسيرة الإبداعيّة تمثيلاً وغناءً سلوى القطريب نجمة حلقة افتتاح الموسم الثاني من البرنامج.

عن حضورها المسرحيّ المُميّز، عن نجاحاتها لبنانيّاً وعربيّاً، عن الروائع المسرحيّة والفنيّة التي قدّمتها مع المؤلّف الموسيقي والمُخرج المسرحي المُبدع الراحل روميو لحود وغيرها... يسترجع ضيوف الحلقة زوج الراحلة المنتج ناهي لحود وابنتها الفنّانة ألين لحود، الفنان نديم برباري، المُمثّل أسعد رشدان، المُمثّل بول سليمان، مديرة الإنتاج كارين بيطار، الصحافية مي أبي عقل، المُمثّلة ألسي فرنينة، ونقيب الفنانين جورج شلهوب ذكرياتهم مع الراحلة القطريب، تكريماً لعطائها الفنّي الخالد. الإعلامي ريكاردو كرم سيُطلّ في تقرير خاص، والمُبدع باسم فغالي سيُقدّم تحيّة خاصّة لقطريب على المسرح، كما سيُغنّي من روائعها الفنان جوزيف عيسى والفنانة إليانا مبارك.