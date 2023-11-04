"المجهول" في موسم جديد ابتداءً من الليلة على الـ"LBCI" ... من هي ضيفة الحلقة الأولى؟

يُطلّ الإعلامي رودولف هلال في موسم جديد من برنامج "المجهول" ابتداءً من الليلة على شاشة الـ"LBCI".

ضيوف جُدد من عالم الفنّ والسياسة والمُجتمع وغيرها يتحضّرون لمواجهات مفتوحة مع "المجهول"، بانتظار ما سيكشفون من ردود وتصريحات ضمن فقرات البرنامج.

ضيفة الحلقة الأولى النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، وستُعرض الحلقة الليلة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".