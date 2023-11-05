بولا يعقوبيان ترتدي العلم الفلسطيني والكوفية على الهواء... وهذا ما قالته عن القضية الفلسطينية!

حلّت النائبة بولا يعقوبيان ضيفة على الاعلامي رودولف هلال في الحلقة الأولى ضمن الموسم الجديد من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI.وخلال الحلقة، ارتدت بولا يعقوبيان العلم الفلسطيني والكوفية تضامناً مع القضية الفلسطينية.وقالت يعقوبيان: "لبست الكوفية بكل إفتخار، هذه قضية مقدسة"، مشيرةً إلى أنها "ابنة القضية الأرمنية، وأن والدها أحد الناجين من المجازر الأرمنية، ومن غير المسموح التشكيك بدعمها للقضية الفلسطينية".وأضافت: "هذه قضية أشخاص إقتلعوا من أرضهم ومن بلدهم ومن حياتهم وتركوا في كل العالم".