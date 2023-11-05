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في هذا المسلسل الشهير... الممثل خالد القيش يكشف عن أول أجر حصل عليه في حياته الفنية! (فيديو)

في هذا المسلسل الشهير... الممثل خالد القيش يكشف عن أول أجر حصل عليه في حياته الفنية! (فيديو)







وتحدث الممثل السوري، ابن مدينة الجولان المحتلة، خلال الحلقة عن أهم محطات حياته، مشيراً في حديثه إلى أوّل أجر حصل عليه في حياته الفنية.



وكشف القيش أن أوّل أجر حصل عليه كان 10 آلاف ليرة سورية، خلال مشاركته في مسلسل "ذكريات الزمن القادم" للمخرج الراحل حاتم علي.

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب، في حلقة اليوم الأحد، الممثل خالد القيش في برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI.وتحدث الممثل السوري، ابن مدينة الجولان المحتلة، خلال الحلقة عن أهم محطات حياته، مشيراً في حديثه إلى أوّل أجر حصل عليه في حياته الفنية.وكشف القيش أن أوّل أجر حصل عليه كان 10 آلاف ليرة سورية، خلال مشاركته في مسلسل "ذكريات الزمن القادم" للمخرج الراحل حاتم علي.