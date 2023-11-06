غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة

إعتقد الوزير السابق غسان سلامة أنّ كان هناك تعاون محوريّ، في مجال إنتاج الصواريخ وغيرها، فيما خصّ "طوفان الأقصى"، "لكن من دون العلم بما كانت ستقدم عليه حركة "حماس".



ووصف لبرنامج 2030، ما حصل، في 7 تشرين الأوّل، أي الحرب، في غزة، بـ"أهل القضية أعادوا تسلمها".



وأعرب سلامة عن خوفه من توسّع رقعة الحرب، لكنّه استبعد دخول إيران وحلفائها، بما فيهم حزب الله، الحرب.



وقال: "إمكان "انزلاق" لبنان، في الحرب، موجود لكن بنسبة ضئيلة لأسباب كثيرة، منها: قواعد الإشتباك التي احتُرمت حتى الساعة والمساعي الدولية للتهدئة."



وأشار إلى مفاوضات ومراسيل يوميّة عن الشروط التي قد تُدخِل "حزب الله"، في الحرب.



وأوضح ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب، في غزة، ألا وهي: "السيناريو الأوّل، العودة إلى "نوع" من التفاوض بين إسرائيل وفلسطين أو توسّع رقعة الحرب لتصبح إقليمية أو تجميد النزاع."