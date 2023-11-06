خليل حلو: قرار الحرب يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية ونصرالله شريك في هذه الدولة

رأى العميد المتقاعد خليل حلو أنّ خطر توسيع الحرب موجود إذ إنّ "المعطيات الميدانية غير مطمئنة."



ودعا، عبر برنامج 2030، إلى الإنتباه إلى أنّ "أكثرية الحروب تقع من دون رغبة أي فريق."



وأشار إلى وجود تنسيق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بطريقة مباشرة.



وقال حلو: "إذا وقعت الحرب، فحتمًا سيخسر "حزب الله" موقعه الإستراتيجيّ."



واستغرب عدم ذكر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سوريا ودورها، في الحرب، في خطابه الأخير.



واعتبر أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يكون، في يد الدولة اللبنانية وإنّ نصرالله شريك، في هذه الدولة.