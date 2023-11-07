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النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
اخبار البرامج
2023-11-07 | 09:40
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النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
يدخل برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عامه السابع عشر على الـ"LBCI".
على مرّ السنوات من عمر البرنامج، والقصّة الإنسانيّة هي الهدف الأسمى. هي مساحة التلاقي بين مكتبي ضيوف البرنامج والجمهور على سرد القصّة الإنسانيّة والتعلّم من التجارب.
أيضاً هذا العام، وفي ظلّ الضغط النفسي والقلق الذي يعيشه المواطن اللبناني والعربي، سيكون "أحمر بالخط العريض" مساحة مُلهمة لمراجعة حساباتنا، لـ"نأخذ نفساً عميقاُ"، ولنتعلّم من تجارب بعضنا البعض ومن قصصنا الإنسانيّة التي يحترف مكتبي مشاركتنا سردها بعمقٍ ومهنيّة.
"جورجيت صايغ" النجمة اللبنانيّة من زمن الفنّ الجميل أولى ضيوف البرنامج، ومعها سيسترجع مالك ذكرياتها الفنيّة والإنسانيّة...
عن فقدانها لنظرها ومحاولة الإنتحار والوصيّة الأخيرة...
عن علاقتها بالسيّدة فيروز، الراحلة الشحرورة صباح، والموسيقار الراحل ملحم بركات...
"إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام": تقول صايغ. لكنّ مفاجأة في نهاية القصّة ستطرق بابها بعد 70 عاماً.
"أحمر بالخط العريض" إبتداءً من غد الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI"، ويمكنكم متابعة الإعلامي مالك مكتبي عبر إنستغرام: @maktabimalek.
يُذكر أنّ برنامج "أحمر بالخط العريض"مع الإعلامي مالك مكتبي على الـ"LBCI" فاز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اجتماعي ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" الذي أقيم مؤخّراً في دبي.
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