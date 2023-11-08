"الوحدة أمر من القهوة وفكرت بالانتحار 3 مرات"... جورجيت صايغ: لهذا السبب لم أتزوج وأنا متصالحة مع الموت (فيديو)

"الوحدة أمر من القهوة وفكرت بالانتحار 3 مرات"... جورجيت صايغ: لهذا السبب لم أتزوج وأنا متصالحة مع الموت (فيديو)



في حلقة خاصة ومؤثرة جدا من برنامج أحمر بالخط العريض، حملت عنوان "بيني وبينك"، زار الإعلامي مالك مكتبي الممثلة والمغنية اللبنانية القديرة جورجيت صايغ، التي تحدثت عن فقدانها النظر في عينها.



كما تحدثت صايغ عن علاقتها المميزة بالرحابنة وعشقها الكبير للسيدة فيروز، ومحبتها الكبيرة لريما الرحباني.



صايغ التي بقيت متماسكة في غالبية الحلقة، والتي حبست دموعها لفترة من الزمن، لم تتمكن من إخفاء حزنها الشديد بدمعة كانت أقوى من إرادتها.



وقرأ مكتبي خواطر ومذكرات كانت تكتبها جورجيت صايغ قبل أن يضعف نظرها، والتي تحتوي على أفكار تدور حول الانتحار.



وكتبت: "أنا ما بق عندي طاقة اتحمل، أنا مش قديسة، أنا من لحم ودم، الانتحار، فكرة الانتحار، سامحني يا رب عم بتدور كل دقيقة براسي انو انتحر واخلص من هالدني البشعة يلي عايشتها... أنا بتمنى انو ربي ياخدني لأنو هوي يلي خلقنا... أنا بهالعمر ما عدت إتحمل...".



وعلّقت: "شفت مسؤولينك لوين بوصلوك... أنا متصالحة مع الموت وما عندي مشكلة بأي وقت".





وأكدت صايغ أن "الوحدة أمر من القهوة، قبيحة وتدمر الإنسان، وهي الأمر الذي لا يفكر به الإنسان في بداية عمره، وهي تجعلك تشعر بأنك يمكن أن تؤذي نفسك... صعبة جداً... فكرت بالانتحار 3 مرات وطلبت من الله السماح".



كذلك، تحدث مكتبي مع صايغ عن حياتها العاطفية، وأكدت أنها لم تتزوج بسبب رفضها الأمر، فهي لم تكن ترغب بالزواج، وفي كل مرة كان يعرض عليها أحدهم الزواج كانت تبتعد.



لمشاهدة الحلقة كاملة



وبعد أن سمعت أغنية "بكرا برجع بوقف معكن"، لم تتمكن من تمالك نفسها وانهمرت دموعها.وأكدت صايغ أن "الوحدة أمر من القهوة، قبيحة وتدمر الإنسان، وهي الأمر الذي لا يفكر به الإنسان في بداية عمره، وهي تجعلك تشعر بأنك يمكن أن تؤذي نفسك... صعبة جداً... فكرت بالانتحار 3 مرات وطلبت من الله السماح".كذلك، تحدث مكتبي مع صايغ عن حياتها العاطفية، وأكدت أنها لم تتزوج بسبب رفضها الأمر، فهي لم تكن ترغب بالزواج، وفي كل مرة كان يعرض عليها أحدهم الزواج كانت تبتعد.لمشاهدة الحلقة كاملة إضغط هنا







