الليدي مادونا نجمة مسرح "The Stage" على الـ"LBCI"

الليدي مادونا نجمة مسرح "The Stage" على الـ"LBCI"

نجمة الفن الإستعراضي الليدي مادونا ضيفة حلقة الغد من "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد على الـ"LBCI".

حلقة تكريميّة لسيّدة الفن الإستعراضي مادونا ولمسيرتها الغنائيّة المُميّزة، حيث ستُطلّ بلوحات استعراضيّة غنائيّة، وسيُشارك في الحلقة مُقرّبون رافقوها في مشوارها الفنّي، الإعلاميّة هلا المر، مُصمّم الأزياء فؤاد سركيس، الإعلامية ماتيلدا فرج الله، الأباتي أنطوان راجح، مود إبنة الليدي مادونا، وديفا حفيدتها.

كما سيُطلّ في الحلقة أيضاً ضمن تقارير مُصوّرة مارسيل أبو جودة صديقة مادونا، النائبة بولا يعقوبيان، المُمثّل القدير رفعت طربيه، ومُصفّف الشعر طوني شلهوب.

المُبدع باسم فغالي سيُقدّم تحيّة خاصّة لمادونا على المسرح، كما ستُغنّي الفنانة سيبال الحاج والطفلة ترايسي زينون من أجمل أغنياتها.