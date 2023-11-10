الإعلاميّة ماغي فرح ضيفة " المجهول" غداً السبت على الـ"LBCI"

الإعلاميّة ماغي فرح ضيفة " المجهول" غداً السبت على الـ"LBCI"

تُطلّ الإعلاميّة ماغي فرح في الحلقة الثانية من برنامج "المجهول" غداً السبت مع الإعلامي رودولف هلال على الـ " "LBCI.



قراءة في السياسة المحليّة والإقليميّة، تحليل للحرب في غزّة، ومواجهة مع "المجهول"... غداً السبت الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".