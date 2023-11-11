ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟

ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟



حلّت الاعلامية ماغي فرح ضيفة الاعلامي رودولف هلال في برنامج "المجهول" ليلة السبت 11 تشرين الثاني 2023.

وتحدثت عن الحرب القائمة في غزة، واعتبرتها مستمرة إلى أجل غير مسمى. واعتبرت أن نتنياهو سيرحل قريباً لأنه غير مرغوب فيه من أطراف عدة.

أما عن الداخل اللبناني، فتوقعت فرح بأنه لا وجود لأي حرب، وممنوع توجيه أي قذائف بحسب معلوماتها وحساباتها.

كما طمأنت اللبنانيين قائلة: " ما في حرب، فترة العيد رح تكون حلوة ورح يعيدوا بسلام، والشهرين المقبلين رح يكونوا كتير حلوين على لبنان".