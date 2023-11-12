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مواجهة صعبة بين نادين الراسي وصورة جورج... دموع وتأثر وسؤال غير متوقع: بيقهرني بس يسألني هالسؤال! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-11-12 | 16:15
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مواجهة صعبة بين نادين الراسي وصورة جورج... دموع وتأثر وسؤال غير متوقع: بيقهرني بس يسألني هالسؤال! (فيديو)
مواجهة صعبة بين نادين الراسي وصورة جورج... دموع وتأثر وسؤال غير متوقع: بيقهرني بس يسألني هالسؤال! (فيديو)
خلال حلولها ضيفة في برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI، أجابت الممثلة نادين الراسي عن سؤال: "ماذا كان يمكن لجورج أن يسألك اليوم؟".
وعندما رأست نادين صورة شقيقها الراحل جورج الراسي على كرسي المستشار، لم تتمكن من السيطرة على دموعها، وأجابت: "عنجد كيف تركني وراح... كان رح يسألني: عم تاكلي؟!".
وتابعت: "بيقهرني بس يسألني هالسؤال... عادة الخي بيسأل كثير قصص ثانية... اي عم باكل رجعت الحياة عادة باكل وبشرب وبرقص وبغني وببكي".
وأضافت نادين: "جورج خسارة كبيرة لكل الناس بس أنا ما عندي غيرو... بقلو كثر خيرك يا خيي لولاك ما قدرت سفرت أهلي معي على ايطاليا وهوي بيعرف عن شو عم بحكي".
وأكدت أن "روحة جورج مش ضيعان وأي شي هوي ما خلصو بهالوقت الضيق تبعو كان، الله يقدني اني أنا أعملو... هوي سريع بكل شي إجا بسرعة وراح بسرعة".
وأَضافت: "ما يعرف شو رح اقدر أعمل ان كان مع ابنو ولا مع امي ولا مع بيي ولا مع اخواتي ... أكيد هوي راضي عليي ويلي ما كان يعرفو صار يعرفو ".
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