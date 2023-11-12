"لست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة وهذا أول مبلغ تقاضيته في أول عمل لي"... نادين الراسي: طلاق صحي ولا زواج مريض!

"لست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة وهذا أول مبلغ تقاضيته في أول عمل لي"... نادين الراسي: طلاق صحي ولا زواج مريض!



حلت الممثلة نادين الراسي ضيفة في برنامج زمن مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة الـLBCI.



وتحدثت نادين عن طفولتها، التي لم تكن سهلة، وقالت: "في طفولتي كنت نحيفة جدا وكانت التآليل تملأ يدي ولم يكن أحد يلمس يدي، كان زملائي في المدرسة يتنمرون علي وحتى بعض الأقرباء ".



وأكدت أنها ليست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة، مشددة على أننا "جميعنا بحاجة لشخص يسمعنا".





وتناولت موضوع زواجها الأول، وقالت: "الحياة أخذتني من كثرة عنفواني إلى مكان جديد، تزوجت للمرة الأولى في عمر الـ16 سنة وكنت قد تعرفت عليه في عمر 12 سنة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات".



وأكدت أن "زواجي الأول كان تجربة وبداية مشوار جديد".



وحول زواجها الثاني قالت: "زواجي الثاني كان طعنة، وكنت مظلومة وظالمة"، معتبرة أن في الإجمال "طلاق صحي ولا زواج مريض".



وفي سياق آخر، تحدثت نادين عن أول عمل لها بالقول: "أول مبلغ تقاضيته كان 160 أو 180 دولارا وفرحت بالهدية أكثر من المبلغ التي كانت الفستان والحذاء اللذين مثلت فيهما، واشتريت لعبة لمارك حينها".



أما عن وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الراسي: "أنا ضد تيك توك وأرى فيه دعارة معلنة، "رخصوا البشر"".



وعن مستقبلها قالت نادين: "بعد 10 سنوات أرى نادين كما هي اليوم ولكن واعية أكثر".