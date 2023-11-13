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"حرب، تهدئة، أو سلام" عنوان حلقة الليلة من برنامج "عشرين30" بموسمه الجديد مع الإعلامي ألبير كوستانيان على الـ"LBCI"

"حرب، تهدئة، أو سلام" عنوان حلقة الليلة من برنامج "عشرين30" بموسمه الجديد مع الإعلامي ألبير كوستانيان على الـ"LBCI"

"حرب، تهدئة، أو سلام" عنوان حلقة الليلة من برنامج "عشرين30" بموسمه الجديد مع الإعلامي ألبير كوستانيان على الـ"LBCI". هل تتطوّر الهُدن الإنسانيّة في غزّة الى وقف لإطلاق النار؟ أم هي تمهيد لاستكمال العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة؟ ماذا عن جبهة الجنوب؟ هل انخفض منسوب التوتّر بعد المساعي الأميركيّة أو ما زال الإنفجار ممكن؟ والى أين تتّجه المنطقة بعد القمم العربيّة والإسلاميّة؟ هذه الأسئلة وغيرها على طاولة النقاش مع ضيوف حلقة الليلة وزير الخارجيّة اللبنانيّة السابق ناصيف حتّي، مستشار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الأستاذ علي حمدان، ومن رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة الدكتور مصطفى البرغوثي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".



برنامج "عشرين30" يُعرض كلّ إثنين الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".